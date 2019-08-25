Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

Болгария по итогам второго квартала стала самой популярной у россиян страной для покупки жилья за рубежом. На втором месте – Турция, тройку лидеров замыкает Испания, рассказали Вести.Недвижимость аналитики портала зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.

Тройка лидеров не поменялась – Болгария, Турция и Испания – являются самыми популярными странами для покупки жилья за рубежом среди россиян. Однако, расстановка стран на пьедестале поменялась. Если в начале года самой популярной страной была Испания (по итогам первого квартала на нее приходилось 18,1% запросов), то во втором квартале она оказалась третье. Лидером во втором квартале стала Болгария. На нее пришлось 17,9% запросов. Таким образом, за три месяца она поднялась со второй строчки на первую.

Второе место в рейтинге популярных стран у российского покупателя по итогам второго квартала досталось Турции, которая в начале года была третьей. Количество запросов выросло с 13,9% до 16,4%. Стоит отметить, что спрос на турецкую недвижимость со стороны россиян в последнее время демонстрировал устойчивый рост. Так, за год интерес к ней увеличился вдвое: с 6,5% в первом квартале 2018 года до 13,9% в первом квартале 2019 года. Таким образом, Турция вплотную приближается к первому месту.

Испания за квартал сместилась с первого на третье место. Тогда на нее приходилось 18,1% запросов россиян на покупку жилья за рубежом. Болгария была второй с долей в 15,1%, а Турция – третьей с долей в 13,9% от общего числа запросов россиян на покупку недвижимости за рубежом.

В пятерки лидеров по запросам на покупку зарубежной недвижимости среди россиян вошли Кипр (в первом квартале он также был четвертым) и Италия (за три месяца она переместилась с седьмой строчки на пятую). Среди стран, в которых россияне чаще всего интересуются покупкой недвижимости, оказались Черногория, Чехия, Германия, Греция и Египет.

Общий тренд, который длится уже несколько лет и характерен для всех стран - снижение бюджета на покупку зарубежной недвижимости россиянами, комментирует директор по маркетингу и продажам портала HomesOverseas.ru Федор Дробышев.

"Спрос смещается в сторону более доступных стран и регионов. Это основная причина, по которой Болгария, где стоимость недвижимости ниже по сравнению с другими европейскими странами, остается номером один", - поясняет эксперт.

Цена кв м болгарской недвижимости составляет в среднем 500 долларов. К примеру, в популярном Бургасском районе Болгарии двухкомнатную квартиру в новостройке будет можно купить за 2,8 млн рублей. Почти за столько же можно приобрести просторный апартаменты в районе Солнечный берег, в 500 метров от пляжа.

С этим же трендом связано постепенное падение Греции в рейтинге, продолжает Федор Дробышев. Покупатели ожидали, что в стране, испытывающей экономические трудности, недвижимость будет сильно дешеветь, однако резкого снижения цены не произошло.

В рамки этой тенденции укладывается и то, что Франция, занимавшая ранее десятое место, выбыла из десятки (теперь она 14-я). Это несмотря даже на то, что в самой Франции российский спрос смещается с Лазурного берега в сторону менее дорогих регионов: Лангедока-Руссильона, Прованса и т. д.

Если говорить о Турции, которая последнее время набирает популярность, вероятность того, что она выйдет на первое место существует - восходящая динамика длится достаточно долго. Но трудно прогнозировать, сумеет ли она удержать первенство, так как в целом уровень цен на ее курортах выше, чем в Болгарии. Для сравнения в Турции цена кв м в два раза выше – в районе 1 тыс долларов.

Кипр в последнее время отстает по количеству обращений, так как стоимость недвижимости здесь выше, чем в Болгарии, Турции и в наиболее массовых районах Испании. Однако если говорить о денежном объеме сделок, то Кипр занял бы более высокое место, заключает эксперт.

Ранее в Prian.ru сообщали о всплеске спроса на кипрскую недвижимость со стороны россиян – сразу на 40%. Аналитики связывали это с ужесточением программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Российские покупатели хотели успеть воспользоваться программой на прежних условиях, это и привело к ажиотажу.

По данным Prian.ru, самыми популярными странами для покупки зарубежного жилья среди россиян по итогам первого полугодия стали Испания, Болгария, Турция, Италия и США.