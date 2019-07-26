Треть московских новостроек покупает молодежь

Доля покупателей новостроек в Москве в возрасте от 25 до 35 лет за последние пять лет выросла на 16%, достигнув 38%.

Это самая многочисленная категория покупателей первичного жилья, отметили в компании "ИНКОМ-Недвижимость". 90% молодых покупателей приобрели квартиры в ипотеку.

Чаще всего молодежь выбирает жилье площадью 45-60 квадратных метров стоимостью 5-6 миллионов в Новой Москве и ближайшем Подмосковье.

Следующая по численности категория – покупатели в возрасте от 36 до 45 лет, их 30%. Это и самая обеспеченная категория – половина таких покупателей приобретает жилье на свободные деньги.

На долю покупателей старше 45% приходится 22% сделок – они, как правило, меняют вторичную квартиру на две в новостройке. 10% продаж приходится на покупателей в возрасте до 25 лет.