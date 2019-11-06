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Треть продающихся на московской вторичке апартаментов - неликвид

6 ноября 2019 г. 455
фото: shutterstock.com

В среднем такие апартаменты продаются за 95 день.

Около 30% апартаментов, выставленных на продажу на вторичном рынке Москвы, неликвидны, выяснили аналитики ИНКОМ-Недвижимость.

"В совокупной экспозиции вторичных апартаментов 30% лотов неликвидны или малоликвидны по ряду причин, как то: низкие качественные характеристики собственно объекта, неудобное местоположение дома, отсутствие необходимой инфраструктуры, неадекватное ценообразование со стороны собственника", - отмечается в исследовании.

При этом если на рынке новостроек апартаменты могут находиться в продаже по пять-семь лет в силу проблемности самого проекта, то на вторичке владельцы такой недвижимости после года ожидания обычно либо снимают ее с продажи, либо соглашаются на уменьшение стоимости до рыночных значений. Средний размер скидки при продаже вторичных апартаментов равен сейчас 5,3%. Максимальный дисконт начинается от 10%-15%. По данным экспертов, в среднем такие апартаменты сейчас продаются за 95 день.

Средний бюджет сделки с апартаментами на вторичном рынке равен 7,9 млн рублей против 8,4 млн рублей для типового жилья. Доля сделок с такими лотами на текущий момент составляет 3%. На рынке новостроек этот показатель в три раза выше – 9%.

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