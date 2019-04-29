Турецкие отели попросят постояльцев умерить аппетиты

Турецкие отели попросят своих постояльцев ограничивать себя в еде – не брать больше, чем они могут съесть.

Отели в Турции, работающие по системе "все включено", примут участие в проекте "Оранжевый флаг", цель которого – сокращение пищевых отходов, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на турецкие СМИ.

Инициатор проекта Али Акгун рассказал, что был в ужасе, увидев на отдыхе в Анталье, сколько несъеденной еды оставляют туристы на тарелках. В Турции ежегодно выбрасывается 18 миллионов фруктов и овощей, почти 5 миллионов буханок хлеба.

К проекту планируют присоединиться 250 отелей. Среди мер по сокращению отходов – комплименты гостям, которые берут столько еды, сколько могут съесть, и агитационные плакаты. Отельеры также могут уменьшить размер тарелок и научить персонал, работающий на кухне, правильно планировать расход продуктов.

Участие в проекте для отельеров будет добровольным.