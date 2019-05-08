ГлавнаяЖильеТуристам предлагают поселиться в гигантской картофелине

Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине

8 мая 2019 г. 327
Фото: airbnb

Отель Big Idaho Potato Hotel заработал только в начале мая.

В США на одной из ферм в Айдахо заработал необычный отель. Он выглядит как огромная картофелина, материалом для изготовления которой стало дерево. Весит суперкартошка около 6 тонн. Ее изготовили около 7 лет назад для фермерского праздника, а сейчас владельцы решили превратить картофелину в гостиницу.

Владельцы не могут пожаловаться на недостаток постояльцев. Желающих расположиться в гигантской картофелине немало. Впрочем, всем придется встать в очередь – в гостинице есть всего один номер, за ночь в котором придется отдать 200 долларов.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>