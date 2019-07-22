Туристам в Чикаго предлагают ночевку в хот-доге на колесах

На Airbnb появилось одно из самых необычных предложений – теперь в Чикаго можно арендовать культовый американский "Вайнермобиль" в виде гигантского хот-дога на колесах.

Ночевка в 8-метровом хот-доге обойдется примерно в 8,5 тысячи рублей. Ездить на "Вайнермобиле" нельзя – он припаркован в тихом месте недалеко от центра.

Внутри жилища есть два спальных места, душевая кабина и туалет, холодильник с сосисками, шкаф с булочками и гриль.

Немецкий эмигрант Оскар Майер открыл мясную лавку в Чикаго в 1883 году и скоро расширил дело до сети магазинов. Спустя сорок лет компания купила масозавод, а в 1936 году племянник бизнесмена построил первый "Вайнермобиль" (Wiener переводится как "венская сосиска"). Тогда хот-дог на колесах был четырехметровым.

Спустя несколько десятков лет "Вайнермобили" стали культовыми у американцев, а купить в них хот-дог считалось большой удачей.