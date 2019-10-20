У бабушки отбирают внука из-за квартиры: решением органов опеки займется спецкомиссия

Специальная комиссия даст оценку действиям органов опеки, которые решили, что шестилетнему мальчику лучше жить в детдоме, чем с корыстной, по их мнению, бабушкой.

Москвичку, которая в одиночку растит внука, через суд лишили опекунства. Вопросов по уходу и воспитанию ребенка нет. Бабушку обвинили в попытках нажиться на внуке за то, что сдавала его квартиру и не туда тратила деньги.

Шестилетний Денис рисует дом. Психологи сказали бы, что это неспроста. В нарисованном его уж точно никто не разлучит с единственным близким человеком. Отец и мать мальчика — в тюрьме, лишены родительских прав. Ирина Королева ему — двоюродная бабушка. Четыре года назад забрала к себе, оформила опеку. Квартиру Дениса стала сдавать. Без разрешения, слишком дешево и не туда тратила деньги — решили органы опеки.

"Я говорю: а почему я об этом не знаю, а узнаю через год после того, как сдается квартира? Они сказали, что я нанесла имущественный вред ребенку, и подали на меня в суд", - рассказывает Ирина Королева.

По мнению соцработников, Королева обогатилась за счет внука на 45 тысяч. Специальная комиссия постановила: ребенка забрать.

"После многочисленных предупреждений о нарушении закона органы опеки отстранили бабушку от обязанностей опекуна. Причины: использование опеки в корыстных целях и ненадлежащее выполнение обязанностей", - говорится в сообщении Департамента труда и социальной защиты населения.

Корыстными целями органы опеки называют то, что бабушка оплачивала с арендных денег коммуналку за квартиру Дениса. Оказывается, для сирот она бесплатная, только предупредить об этом опекуна никто не додумался.

"Орган опеки много говорит о том, что Ирина Леонидовна к ним не пришла, не поговорила. Я бы так сказала — не поклонилась. Скажите, пожалуйста, а зачем ей нужно что-то специально выпрашивать у органа опеки, если орган опеки по сути даже того же трехстороннего договора обязан был ей предоставить исчерпывающую консультацию и разъяснить, как защитить имущественные права ребенка", - подчеркивает адвокат Наталья Карагодина.

Квартира маленького Дениса опечатана, будто в ней совершено преступление. Соседи вспоминают: до того, как мать отписала ее сыну и села в тюрьму, здесь был самый настоящий наркопритон. Ирина Леонидовна сделала небольшой ремонт и стала сдавать пригодную для проживания комнату за 6 тысяч. Впрочем, оплата коммуналки - не единственная претензия органов опеки к ней. 14 тысяч - зарплата опекуна, еще 16 - ежемесячные выплаты на ребенка. Еда, одежда, хорошие игрушки, занятия в музыкальной школе, экскурсии и поездки к морю — чтобы обеспечить все это внуку, Ирина Леонидовна подрабатывает стоматологом. Но соцслужбе не угодишь, даже когда тратишь не меньше, а больше положенного.

Историю Ирины Леонидовны знают соседи. Они хорошо помнят, каким был Денис, когда только переехал сюда: "Он был реально дикий сопливый, простите, ребенок, когда его забрали из той квартиры. Сейчас он превратился в обычного малыша", - говорит соседка.

Но суд поддержал опеку и вынес решение о передаче ребенка соцслужбам. Других родственников у Дениса нет, а значит ему прямая дорога в детский дом. Решение суда Королева будет оспаривать. Денису скоро в школу, нужно готовиться, а сейчас он не ходит даже в детский сад и очень скучает по друзьям.

"Ребенок должен остаться в семье опекуна, и здесь органы опеки не должны проявлять свою, так сказать, значимость. Это не тот случай, когда они действительно должны помочь. Потому что в Москве большое количество детей, которые точно нуждаются в том, чтобы их забрать из семьи", - считает депутат Мосгордумы Наталия Метелина.

Ситуация кажется особо дикой на фоне вот таких: Московская область, трехлетний Андрей погиб из-за многочисленных травм головы. Подозреваемая — приемная мать. Взрослая женщина и ее молодой 24-летний супруг воспитывали сразу трех приемных детей. Соседи рассказывали, что постоянно жаловались на шум, драки, но соцслужбы почему-то этой семьей не интересовались.

Не знали они и про Любу. Это уже московская квартира, заваленная мусором, а в ней - голодная, неразговаривающая девочка со впившейся в шею резинкой. То, что семья Дениса — полная противоположность, очевидно всем, но только не органам опеки. После сюжета в "Вестях" общественность встала на защиту бабушки и ее внука. Дело взяла под личный контроль Анна Кузнецова. "Сейчас самое главное мальчика не травмировать. Поэтому решения должны быть очень точные и взвешенные. Мы считаем, что нужны дополнительные обследования в данной ситуации. По имеющейся у нас информации, в ближайшее время планируется проведение консилиума с привлечением независимых психологов", - сообщила омбудсмен.

Независимая комиссия дает хоть какую-то надежду Денису остаться с бабушкой.