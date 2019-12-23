У москвички, собиравшей мусор, на балконе нашли скелет

У жительницы Москвы на балконе нашли скелет неизвестного человека. Женщина уверяет, что кости ей подкинули.

На пенсионерку пожаловались жильцы подъезда – женщина годами собирала мусор и хранила его в квартире, соседи задыхались от зловония. После ряда обращений управляющая компания все же прислала сотрудников, чтобы решить проблему.

Коммунальщики принялись разбирать мусорные завалы, а на третий день под кучами хлама на балконе нашли скелетированные человеческие останки, пишет "Московский комсомолец".

По вызову рабочих прибыли полицейские, которым хозяйка квартиры заявила, что останки ей кто-то подкинул. После этого она пожаловалась на плохое самочувствие, и ей вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики оказали пенсионерке первую помощь, но вызвали коллег-психиатров. Те госпитализировали женщину в одну из психиатрических клиник.