Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеУ россиянина отобрали большую квартиру, из которой он сделал пять маленьких

У россиянина отобрали большую квартиру, из которой он сделал пять маленьких

31 декабря 2019 г. 130
Фото: © shutterstock.com

Житель Красноярска лишился пятикомнатной квартиры из-за несогласованной перепланировки.

Мужчина переделал большую квартиру в пять маленьких: в каждой из комнат оборудовал кухню, душ, туалет и кладовую. Узнав об этом, жильцы дома пожаловались на предприимчивого соседа.

Из-за несанкционированной перепланировки в доме существенно выросла нагрузка на системы водоснабжения и канализацию, а также на электрические сети.

Красноярцу выдали предписание вернуть недвижимость в первоначальный вид и дали три месяца на его выполнение, однако он не стал исполнять требование. В итоге районная администрация обратилась в суд, и квартиру у нарушителя в ближайшее время заберут, сообщает сайт Simnovosti.ru. Приводить жилье в надлежащее состояние будет уже новый собственник.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>