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У россиянки из крана вместо воды потекла жидкая грязь

24 декабря 2019 г. 532
Фото: © shutterstock.com

Жительница Надыма пожаловалась на грязь, которая вместо воды потекла из ее крана.

Все выходные в квартире женщины не было воды, а потом из крана пошла непонятная черная субстанция.  Предположительно произошло это после ремонтных работ, проводившихся в доме.

Фото: © vk.com/zloynadym

В аварийной службе отказались присылать сотрудников, сославшись на выходной день, а при повторном звонке предложили женщине самостоятельно почистить фильтры и заявили, что никаких работ в доме не ведут.

При этом на аналогичные проблемы пожаловались еще несколько горожан, сообщает "Новостное агентство Ямала".

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