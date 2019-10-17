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Ученые рассказали о самом опасном месте в квартире

17 октября 2019 г. 1523
Фото: © shutterstock.com

Самое опасное место в квартире - кухонная раковина. Конкуренцию ей составляет столешница. В целом же кухня - рассадник опасных микроорганизмов.

В раковинах люди размораживают сырое мясо или моют птицу перед приготовлением, в дальнейшем же опасные микроорганизмы распространяются по всей кухне, заявил профессор кафедры общественного здравоохранения Университета Аризоны Чарльз Герб.

Столешница, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца – самые грязные предметы на кухне, подчеркнул ученые. На разделочной же доске, по его словам, микробов больше, чем на сиденье унитаза – это показали результаты недавних исследований, сообщает CNN.

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