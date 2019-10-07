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Уральцы пытаются выжить в доме с мертвыми голубями

7 октября 2019 г. 609
Фото: © shutterstock.com

Жильцы двухэтажного дома в Екатеринбурге жалуются на мертвых голубей и астму.

Вентиляцию в доме не чистили уже 10 лет, в квартирах сыро, пятерым жильцам диагностировали астму. Кроме того, из вентиляционной шахты прямо в квартиры вываливаются голуби – как живые, так и мертвые.

Дом находится рядом с хлебокомбинатом, и в районе из-за этого много голубей. Птицы залетают через открытое окно на чердак – жильцы говорят, что закрыть окно нельзя: "Иначе задохнемся".

Фото: © 66.ru

На самом чердаке за 10 лет скопился полуметровый слой птичьего помета и скелетов. Голуби часто падают в вентиляционные шахты, из которых не могут выбраться. Единственный путь – в квартиры. Вот и находят люди живых и мертвых птиц то на кухне, то в ванной, пишет 66.ru.

В доме 16 квартир, заселены 13.  Помимо проблем с голубями и отоплением есть опасность и во дворе – там уже долгое время открыт канализационный люк. Управляющая компания отказывается его закрывать, заявляя, что "алкаши", проживающие в доме, "сами крышку сдали на металлолом".

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