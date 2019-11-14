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Уральские коммунальщики отремонтировали дом скотчем

14 ноября 2019 г. 246
Фото: © shutterstock.com

В Свердловской области работники коммунальных служб решили отремонтировать разрушающийся дом скотчем.

Двухэтажный дом на улице победы в Сухом Логе был построен в середине прошлого века. Строение возвели без фундамента, прямо на грунте.

В 2010 году в здании провели капремонт – поменяли шифер на крыше и покрасили фасад. В 2015-м по стенам пошли трещины. Виной тому, по словам местных жителей, стал подтекающий колодец, вода из которого размывает почву.

Коммунальщики решили проблему творчески: трещины заклеили скотчем и укрепили подпорками дом, пишет Ura.ru

В мэрии сообщили, что подпорки были установлены после обследования дома, проведенного специализированной организаций. Второй этап работ подразумевает усиление фундамента – его проведут весной.

Назначено новое обследование здания, после которого примут решение: признавать дом аварийным и расселять или же делать досрочный капремонт, который по плану должен быть в 2044 году.

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