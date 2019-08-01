Уральский дом начал разваливаться после капремонта

Дом был построен еще в 1950 году. В феврале в рамках капремонта рабочие приступили к укреплению фундамента.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, одним из условий контракта была регулярная откачка поступающей в траншею грунтовой воды или атмосферных осадков. Но во время одного из ливней фундамент намок и осел, из-за чего, по всей вероятности, по дому и пошли вертикальные трещины шириной от 2 до 7 сантиметров.

Трещины обнаружили и в квартирах – в местах примыкания несущей стены к потолочным перекрытиям. Все это создало угрозу жизни для собственников квартир, из-за чего они больше не могли там оставаться, однако по состоянию на 31 июля съехали еще не все жильцы.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Правда, фигурантов у этого дела пока нет.