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Уральскую сироту поселили в квартире без окон и пола

29 апреля 2019 г. 4057
Фото: © shutterstock.com

В Нижнем Тагиле воспитаннице детского дома предоставили квартиру, где нет пола, окна забиты деревянными щитами, а дверь закрывается на болт.

В 2005 году отца и мать девушки лишили родительских прав, ребенка отдали в детский дом. Собственного жилья у нее не было, поэтому в 2013 году ее поставили на учет в управлении соцполитики по Нижнему Тагилу.

Позже социальные службы выяснили, что девочка с рождения была зарегистрирована в квартире своей бабушке. В эту квартиру ее и решили заселить.

Жилье оказалось в антисанитарном состоянии. К делу была привлечена прокуратура. Прокуроры направили в суд требование признать незаконным приказ управления соцполитики, суд иск удовлетворил.

Девушку снова поставили на учет для предоставления квартиры, пригодной для проживания, пишет информационное агентство Нижнего Тагила "Все новости".

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