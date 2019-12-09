В 12 российских миллионниках подорожала аренда квартир

В 12 из 16 российских городов с миллионным населением осенью подорожала аренда однокомнатных квартир.

Сильнее всего ставки выросли в Омске – с августа по ноябрь съемные однушки стали дороже на 4,3% и сейчас сдаются в среднем за 11,8 тысячи рублей, говорится в материалах портала Domofond.ru.

На втором месте Петербург, где цены на съемные однушки выросли до 24,5 тысячи рублей в месяц. На третьем - Воронеж с подорожание на 3,4%, до 11,2 тысячи рублей.

В Москве цены за три месяцы поднялись на 0,9%, однокомнатную квартиру в столице можно снять в среднем за 37,1 тысячи рублей, отмечается в исследовании.

Ставки снизились только в четырех миллионниках. В Нижнем Новгороде аренда однокомнатных квартир подешевела на 2,5%, в Перми – на 1,6%, в Волгограде – на 0,5%, в Ростове-на-Дону – на 0,4%.