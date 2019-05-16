В Амстердаме туристу предложили поселиться в грузовом контейнере

За аренду молодой человек щаплатил 134 евро, и долго не мог поверить, что эти деньги ему предлагают поселиться в грузовом контейнере. Когда же выяснилось, что произошедшее – не шутка, турист предпочел снять номер в отеле, пишет The Next Web.

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При этом владелец не ограничился одним контейнером – журналисты смогли найти и второй. Мужчину, который зарегистрировался под именем Джейкоб, разыскать так и не удалось. В итоге власти убрали контейнеры с улиц и начали расследование.