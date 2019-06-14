В Англии продают "Клетку", где содержались ведьмы

В деревне Сейнт Осайт в британском графстве Эссекс на продажу выставлен небольшой домик с темной историей.

Строение называют "Клетка", раньше оно служило тюрьмой для обвиняемых в колдовстве. "Ведьмы" содержались там вплоть до 1908 года.

В XVI веке в "Клетке" содержались 14 женщин, обвиненных в колдовстве, трех позже казнили. Одной из них была целительница Урсула Кемп – в ее честь сегодня на доме установлена мемориальная доска.

Нынешняя владелица пытается продать дом уже в третий раз. Женщина утверждает, что видела "таинственные брызги крови" и подверглась "физическому нападению" со стороны призраков, пишет Prian.ru. При этом здание, в котором всего две спальни, продается недешево – его стоимость оценили в 305 тысяч долларов.