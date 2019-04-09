В Армении построили отель из грузовых контейнеров

В Армении построили эко-отель из грузовых контейнеров – это первое подобное заведение в стране.

В отделке отеля использованы различные виды армянского туфа, дерево, железо и стекло.

Часть контейнеров были приобретены на местном рынке, часть импортировали из Грузии, сообщает "МИР 24". При строительстве применялись современные технологии звуко- и теплоизоляции.

Фото: © МТРК "МИР"

На крыше гостиницы установлены солнечные панели. В санузле вместо кафеля использовали камни, отколовшиеся от скал. Кровати сделаны из дерева и оборудованы ортопедическими матрасами.

Отель построен в ущелье села Ехегис. Рядом река, горы и скалы, памятники истории и архитектуры.