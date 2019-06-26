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В Австрии многоквартирный дом решили отапливать пивом

26 июня 2019 г. 93
Фото: © shutterstock.com

В австрийском городе Швехат строят жилой дом, который будет отапливаться с помощью пива.

Дом на 900 квартир возведут на территории старого пивоваренного завода. В сотне метров от здания расположен современный пивзавод, который и станет поставщиком тепла для квартир.

Для отопления будет использоваться неотработанное тепло пивзавода, что принесет пользу и для общества, и для экологии, пишет Ferra.ru.

Два года назад еще один австрийский пивзавод продемонстрировал проект по отоплению пивом жилья, где предлагалось использовать тепло от брожения при изготовлении пива. По задумке, отработанное тепло из цистерн с пивом поступает в систему отопления жилого квартала.

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