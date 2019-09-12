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В Барнауле продают квартиру с фонтаном

12 сентября 2019 г. 413
Фото: © amic.ru

В Барнауле выставили на продажу шикарную квартиру в элитном доме. Шестикомнатное жилье занимает сразу два уровня на седьмом и восьмом этажах.

Изюминкой квартиры стал декоративный фонтан на нижнем уровне квартиры. Там же расположены кухня-столовая, две спальни, гостиная с камином, санузел и гардеробная.

На втором этаже располагаются спальня, кабинет, санузел с джакузи и окнами. В квартире есть также три балкона, на придомовой территории имеется бассейн и спортивная площадка.

Стоимость квартиры составляет 9 миллионов рублей, сообщает amic.ru

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