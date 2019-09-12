В Барнауле продают квартиру с фонтаном

В Барнауле выставили на продажу шикарную квартиру в элитном доме. Шестикомнатное жилье занимает сразу два уровня на седьмом и восьмом этажах.

Изюминкой квартиры стал декоративный фонтан на нижнем уровне квартиры. Там же расположены кухня-столовая, две спальни, гостиная с камином, санузел и гардеробная.

На втором этаже располагаются спальня, кабинет, санузел с джакузи и окнами. В квартире есть также три балкона, на придомовой территории имеется бассейн и спортивная площадка.

Стоимость квартиры составляет 9 миллионов рублей, сообщает amic.ru.