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В Башкирии жителей деревни переселили из аварийных бараков в садовые домики

20 ноября 2019 г. 759
фото: shutterstock.com

Дома построены из некачественных материалов, где-то уже прогнил пол, а общая площадь нового жилья в среднем не превышает 34 кв м. Такое же жилье досталось многодетной матери.

Жителей деревни Подымалово, чье жилье местные власти признали аварийным, переселили в непригодные для проживания дома, которые напоминают садовые домики. О проблеме стало широко известно после того, как переселенцы обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) с жалобой на состояние домов, куда их переселили из аварийного жилья.

"Мы в течение 5 лет проводили мониторинг. Приходится признать, что эти дома худшие, которые были построены", - отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ в Башкортостане Виталий Брыкин, чьи слова приводит РЕН ТВ.

Дома построены из некачественных материалов, где-то уже прогнил пол, а общая площадь в среднем не превышает 34 кв м (включая санузел и кухню). Новые дома устроены таким образом, что единственная жилая комната расположена на чердаке. Такое же жилье досталось матери с пятью детьми. Жить в нем она не смогла.

фото: bashinform.ru

Помимо этого, домики отапливаются электрическими конвекторами, которые не могут полноценно прогреть помещение, а плата за электричество достигает почти 10 тыс рублей в месяц.

До этого переселенцы жили в бараках. К ним с разрешения властей они сделали пристрои, возвели хозпостройки, облагородили землю. Но внезапно местные власти решили их переселить. Оказалось, что землю, где стояли бараки, купил частник. Сейчас в ситуации разбираются надзорные органы и правоохранители. Заведено уголовное дело о халатности.

 

 

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