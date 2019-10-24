В Британии продают дом, в котором Толкиен написал "Хоббита"

В британском Оксфорде на продажу выставили особняк, в котором жил и работал писатель Джон Рональд Руэл Толкиен.

Дом, в котором был создан знаменитый "Хоббит", продается за 5,9 миллиона долларов. Особняк был приобретен в 2004 году частным лицом за 1,95 миллиона.

Автор "Властелина колец" жил в этом доме с 1930 по 1947 год, о чем сообщает табличка на стене. Кабинет Толкиена находился в гостиной большого отдельно стоящего кирпичного здания, пишет BBC.

Особняк не может похвастаться какими-то архитектурными особенностями, но благодаря тому, что в нем жил Толкиен, британцы все равно присвоили дому вторую категорию, которую получают здания, представляющие особый интерес.