В Британии продают дом за 80 рублей

В британском Бирмингеме на аукцион выставили дом, стартовая цена которого начинается с 1 фунта стерлингов – это около 80 рублей.

Столько низкая цена дома объясняется его состоянием – покупателям придется серьезно потратиться на ремонт. Внутри обваливается штукатурка, в комнате груды мусора, кровля в дырах, сломан унитаз, а раковина свисает со стены.

Внешне же это обычное двухэтажное здание в приличном состоянии и с живой изгородью, пишет The Sun. Дом находится в 10 километрах от центра города и на таком же расстоянии от аэропорта.

В среднем дома в Бирмингеме продаются за 205 тысяч фунтов (более 16 миллионов рублей).