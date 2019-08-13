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В Британии продают потухший вулкан

13 августа 2019 г. 247
Фото: © shutterstock.com

В Британии на продажу выставили участок земли, расположенный на потухшем вулкане. Стать его владельцем можно за 60 тысяч долларов.

Участок (и соответственно вулкан) расположен в деревне в графстве Девон и называется Posbury Clump.

Он представляет собой небольшую гору высотой чуть более 150 метров. На горе растут деревья, а с вершины вулкана, как уверяет владелец, открываются прекрасные виды.

Вулкан действовал 250 миллионов лет назад. В конце XIX – начале XX веков рядом велись работы по добыче базальта – ценной вулканической породы. Из этого же материала построены некоторые здания, расположенные вокруг вулкана, сообщает Mail.ru.

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