В британской психбольнице сфотографировали привидение

Пока исследователи находились в обветшавшем строении, они слышали леденящие душу рычащие звуки и крик – возможно, таким образом духи посылают сигналы о боли, которую испытали. Привидение показалось только на фотографии: загадочная белая фигура и веревочная петля.

Всего в паранормальной "прогулке" принимали участие шесть человек, они взяли с собой специальное оборудование, в том числе камеры ночного видения, пишет The Sun.

Больница была построена в XVI веке – тогда это был просто особняк. После того как его владелец разорился, здание переоборудовали под медицинское заведение.