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В британской психбольнице сфотографировали привидение

26 августа 2019 г. 2965
Фото: © shutterstock.com

В неработающей психиатрической больнице в Северном Уэльсе группа паранормальных исследователей сфотографировала привидение.

Пока исследователи находились в обветшавшем строении, они слышали леденящие душу рычащие звуки и крик – возможно, таким образом духи посылают сигналы о боли, которую испытали.  Привидение показалось только на фотографии: загадочная белая фигура и веревочная петля.

Всего в паранормальной "прогулке" принимали участие шесть человек, они взяли с собой специальное оборудование, в том числе камеры ночного видения, пишет The Sun

 

Больница была построена в XVI веке – тогда это был просто особняк. После того как его владелец разорился, здание переоборудовали под медицинское заведение.

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