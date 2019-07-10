В Бурятии женщина 55 лет простояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокуратура обязала местные власти предоставить женщине жилье в течение трех месяцев. Сейчас она в очереди вторая.

В Улан-Удэ местная жительница получила отказ на жилье, в очереди на которое она простояла с 1964 года, сообщает прокуратура Бурятии.

Местные власти сослались на то, что женщина не имеет статуса малоимущей, поэтому жилье ей не положено. В дело вмешалась прокуратура, которая предъявила иск к администрации города в интересах женщины и потребовала признать за ней права на получение жилья по договору социального найма. В прокуратуре также отметили, что для получения жилья статус малоимущего не требуется.

"Решением Советского районного суда Улан-Удэ требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением Верховного суда решение суда оставлено без изменения", - говорится на сайте ведомства.

Прокуратура обязала местные власти предоставить женщине жилье в течение трех месяцев. Сейчас она в очереди вторая.