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В Чувашии двухлетний малыш спалил бабушкин дом

2 октября 2019 г. 305
фото: 21.mchs.gov.ru

В чувашской деревне Малые Торханы двухлетний мальчик, оставленный без присмотра, устроил пожар в доме своей бабушки. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел 30 сентября. Взрослые оставили ребенка одного в комнате. Мальчик поджег вещи, которые лежали возле растопленной печи. Поначалу хозяева пытались самостоятельно сбить разгорающееся пламя, но не смогли – огонь охватил дом. Пришлось вызывать спасателей.  В тушении сотрудники МЧС задействовали четыре пожарные автоцистерны.

"В результате возгорания сгорел деревянный дом, также повреждены надворные постройки. Среди жильцов пострадавших нет", - сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

В ведомстве призвали взрослых не оставлять детей без присмотра, потому что чаще всего это заканчивается несчастными случаями.  Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-то промежуток времени без надзора.

"Однако прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах.  В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу", - отметили спасатели.

Также очень важно информировать детей об опасности огня. С раннего возраста они должны знать правила обращения с огнем. Знания по пожарной безопасности в интересной игровой форме хорошо усваиваются детьми.

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