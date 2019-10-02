В Чувашии двухлетний малыш спалил бабушкин дом

В чувашской деревне Малые Торханы двухлетний мальчик, оставленный без присмотра, устроил пожар в доме своей бабушки. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел 30 сентября. Взрослые оставили ребенка одного в комнате. Мальчик поджег вещи, которые лежали возле растопленной печи. Поначалу хозяева пытались самостоятельно сбить разгорающееся пламя, но не смогли – огонь охватил дом. Пришлось вызывать спасателей. В тушении сотрудники МЧС задействовали четыре пожарные автоцистерны.

"В результате возгорания сгорел деревянный дом, также повреждены надворные постройки. Среди жильцов пострадавших нет", - сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

В ведомстве призвали взрослых не оставлять детей без присмотра, потому что чаще всего это заканчивается несчастными случаями. Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-то промежуток времени без надзора.

"Однако прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу", - отметили спасатели.

Также очень важно информировать детей об опасности огня. С раннего возраста они должны знать правила обращения с огнем. Знания по пожарной безопасности в интересной игровой форме хорошо усваиваются детьми.