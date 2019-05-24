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В Дагестане открыли хостел, где постояльцы могут ткать ковры

24 мая 2019 г. 241
Фото: © shutterstock.com

Житель Дербента открыл первый в Дагестане этнохостел. Он располагается в двухэтажном доме в центре города.

Комнаты хостела отделаны в этническом стиле, в них размещены элементы быта и утварь народов Дагестана. В общей комнате установили ковроткацкий станок, на котором постояльцы по желанию могут попробовать сделать несколько элементов ковра, сообщает ТАСС.

Хостел рассчитан на 16 человек и доступен на международных сервисах по онлайн-бронированию.  В этнохостеле уже побывали жители двух десятков российских городов и туристы из шести стран.

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