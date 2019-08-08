В Дании начали выдавать ипотеку под ноль процентов

В Дании начали выдавать ипотечные кредиты со ставкой 0%. Ипотеку при этом придется взять на 20 лет.

До этого один из крупнейших датских банков выдавал ипотеку со ставкой 0,5% на 30 лет. Банкиры также планировали начать выдачу жилищных кредитов на 10 лет с отрицательной ставкой, при которой заемщик будет получать проценты по кредиту от банка, пишет РБК.

Такой низкий уровень ипотечных ставок может ускорить рост цен на жилье, отмечают аналитики.

Ранее издание сообщало, что ипотеку с отрицательной ставкой начали выдавать и банки Швейцарии – льготные условия были доступны тем, кто брал большой кредит на короткий срок.