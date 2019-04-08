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В Дании собираются построить самый высокий небоскреб в Западной Европе

8 апреля 2019 г. 220
Фото: © shutterstock.com

В датском городе Бранде построят 320-метровый небоскреб. Здание станет самым высоким в Западной Европе.

Девелопер проекта – производитель одежды, штаб-квартира которого расположена в Бранде. Строительство здания уже согласовано с местными властями.

В небоскребе разместят офисы, отель, конференц-залы и магазины. Вокруг башни возведут еще несколько строений. Завершить работы планируют в 2023 году, сообщает Dezeen.

Самым высоким зданием в Западной Европе на сегодняшний день считается лондонская башня Shard – ее высота составляет 307,5 метра.

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