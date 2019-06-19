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В Дубае застройщик предлагает покупателям паспорт Молдовы в качестве бонуса

19 июня 2019 г. 155
фото: shutterstock.com

Гражданство Молдовы дает возможность без виз путешествовать по странам Шенгена.

 

Девелопер элитного жилой комплекса в Дубае (компания Kleindienst Group) предлагает покупателям квартир оформить в качестве бонуса гражданство Молдовы, которое дает возможность без виз путешествовать по странам Шенгена.  

Таким образом застройщик хочет привлечь покупателей из Ближнего Востока, Китая, Турции и России. Стоимость недвижимости в проекте стартует от 1,2 млн долларов, пишет Prian.ru.

По данным Knight Frank, стоимость элитной недвижимости в эмирате снизилась в 2018 году на 3,4%. Застройщики вынуждены придумывать новые акции для стимулирования продаж.

Идея с предоставлением покупателям бонуса в виде паспорта другой страны не нова. Ранее девелопер в ОАЭ уже предлагал клиентам гражданство Антигуа и Барбуды, в которой также есть программа "Паспорт за инвестиции", пишет Prian.ru.

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