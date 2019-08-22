В Екатеринбурге пенсионеров переселили из подъезда в квартиру

Семья пенсионеров из Екатеринбурга была вынуждена поселиться на лестничной клетке – своего жилья супруги лишились.

Людмила и Валерий Клюс жили в трехкомнатной коммуналке. По словам супругов, к их соседу зачастили новые знакомые – мужчина и женщина. Они же и принесли ему четыре канистры спирта, в итоге сосед спился и умер, а владельцем комнаты стала женщина.

Она предложила пенсионерам обменять их две комнаты на отдельную квартиру: комнаты предполагалось продать, а взамен этого супруги получали новое жилье. Пенсионеры в целом согласились с идеей, но ни один из предложенных вариантов новых квартир не одобрили.

Тем временем покупатели все же убедили супругов, и те продали им свои 35 квадратов за 1,4 миллиона рублей – по сравнению с ценами на жилье в районе это было очень дешево. Пенсионеры подписали все документы, добровольно сняли себя с регистрации и, купившись на обещания, дали расписку, что получили сумму, однако денег так и не увидели.

После оформления документов новая хозяйка стала просить пенсионеров освободить жилье. Людмила Клюс обратилась в прокуратуру, которая попыталась в суде аннулировать сделку, однако доказать, что пенсионеров обманули, не получилось. В начале августа пенсионеров выселили приставы, пишет "Российская газета".

Пожилой паре некуда было идти, и они поселились на лестничной клетке. Соседи пускали их помыться и постирать белье, приготовить еду. После того, как сюжет об обманутой семье вышел на телевидении, историей занялась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Ситуацией также заинтересовался Следственный комитет.

Семье Клюсов также помогли волонтеры – сначала привезли продукты, потом сняли квартиру и переселили пенсионеров туда.