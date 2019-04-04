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В Екатеринбурге построят дом с мойкой для собачьих лап

4 апреля 2019 г. 357
Фото: © shutterstock.com

Уральские девелоперы идут на различные ухищрения, чтобы продать квартиры в своих проектах. Архитектурой и дизайном теперь мало кого удивить, поэтому приходится думать гораздо шире.

На заборе, окружающем одну из строек в Екатеринбурге, висит информация: дома оборудуют мойками для лап животных. Привести питомца в порядок можно прямо у входа в подъезд, пишет "Российская газета".

Дома на Урале возводят высокими темпами, а вот спрос от предложения отстает. Эксперты, опрошенные изданием, сообщили большой популярностью пользуются услуги и сервисы, которые будут предоставлять управляющие компании после ввода домов в эксплуатацию. А на  "голые квадратные метры" покупателей находится все меньше.

Бонусами от застройщиков являются также охраняемые велостоянки, колясочные, санитарные комнаты на первых этажах, где-то даже сад и бассейн. Подземный гараж и обустроенная детская площадка стали уже обязательными чертами новых ЖК.

Однако маркетинговые уловки в продажах все же главной роли не играют, хотя и привлекают внимание. Принимая решение, покупатели все же руководствуются более традиционными показателями дома: стоимость, транспортная доступность и социальная инфраструктура.

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