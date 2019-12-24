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В Екатеринбурге продают черную квартиру. Достоинства - 29 статусных соседей

24 декабря 2019 г. 621
Фото: © shutterstock.com

В Екатеринбурге на продажу выставили квартиру, оформленную в стиле черного лебедя из "Лебединого озера".

Трешку площадью 162 квадратного метра оценили в 35,9 миллиона рублей.  Квартира расположена на седьмом этаже престижной 16-этажки, в которой живут губернатор региона Евгений Кувайшев и бард Александр Новиков. На это указали и авторы объявления, отметив среди достоинств квартиры "29 статусных соседей".  

Фото: © ekaterinburg.n1.ru

Интерьер оформлен в черных тонах с позолотой. И мебель, и даже инженерные решения – дизайнерские, отмечается в объявлении о продаже.

Квартиру выставили на реализацию в мае 2019 года, тогда ее хотели продать за 40 миллионов рублей. Однако затем цену пришлось скинуть, пишет E1.RU.

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