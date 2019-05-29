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В Екатеринбурге продают квартиру-дворец

29 мая 2019 г. 395
Фото: © shutterstock.com

В Екатеринбурге на продажу выставлены сразу две квартиры, отвечающие принципу "дорого-богато". Одна – в викторианском стиле, другая – с креслом в виде кареты.

Викторианская квартира-дворец продается за 19 миллионов рублей. Двухкомнатная квартира отделана по авторскому дизайну из премиальных материалов, говорится в сообщении о продаже. Площадь жилья – 90 квадратных метров.

Фото: © e1.ru

 

Вторая квартира с авторским "королевским" дизайном стоит дешевле – 11,8 миллиона рублей. Самое необычное в ней – золотое кресло, напоминающее либо карету, либо трон, пишет "Екатеринбург онлайн".

Фото: © e1.ru

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