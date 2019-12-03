В Екатеринбурге решили не строить элитное жилье

В текущем году в городе сдали всего один жилой комплекс элитного класса, в прошлом году ситуация была та же, сообщил министр строительства региона Михаил Волков, отметив, что жилье элитного класса – штучный товар, пишет Ura.ru.

В Свердловской области на данный момент строится порядка 3 миллионов квадратных метров жилья, из них на элитное приходится лишь 31 тысяча. При этом спрос на недвижимость в регионе падает.

Цены на стандартные квартиры растут и на первичном, и на вторичном рынке Екатеринбурга – новостройки за год подорожали на 10%, вторичное жилье – на 5%. На окраинах купить квартиру можно в среднем по цене 50 тысяч рублей за квадратный метр, в центре города квадрат стоит вдвое дороже.