В Екатеринбурге женщина два года отказывается покидать аварийный дом

В 2016 году дом на улице Начдива Васильева признали аварийным – его должны были снести. Всем жителям дома было направлено постановление с требованием покинуть жилье.

Собственникам была предложена компенсация. Такое же предложение получила и жительница одной из двухкомнатных квартир – ей предлагали 2 миллиона рублей. Такая сумма женщине показалась недостаточной, а потому выезжать из квартиры она отказалась. В настоящее время в доме проживает только она и ее супруг.

Городские власти попробовали выселить супругов через суд – требование покинуть жилье сохранилось, однако сумма выплат была увеличена. Аналогичное решение было принято и областным судом – супругам надлежит покинуть жилье. Сейчас им предлагают 2,6 млн рублей.