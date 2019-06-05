В Эстонии распродают квартиры за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет аукцион, на которой выставлены апартаменты по стартовой цене 50 евро.

Аукцион запланирован на 14 июня. На торги будет выставлено 39 апартаментов, 22 их которых в настоящее время пустуют, остальные арендуют.

В основном речь идет о квартирах умерших собственников, наследникам которых зачастую не интересны подобные активы, рассказывают в местном муниципалитете.

За год накопилось около 25 таких квартир. Если долго не удается продать объект, то имеем право снижать начальную сумму. И это действует — по две-три таких квартиры на аукционе обычно продаются, отметили местные власти. Некоторые апартаменты продать очень сложно из-за их плохого состояния, передает издание Postimees.

Ранее сообщалось, что в Италии на продажу выставлен особняк рядом с национальным парком за 59 евро.