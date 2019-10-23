Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ Финляндии откроют отель, в котором дадут скидку за посаженное дерево

В Финляндии откроют отель, в котором дадут скидку за посаженное дерево

23 октября 2019 г. 379
Фото: © shutterstock.com

В Финляндии через три года открою отель, в котором будут предоставлять скидки за экологическое сознание.

Получить дисконт можно, отслеживая потребление воды и электричества. Сэкономить 5% на проживании можно также, посадив дерево в соседнем лесу.

Создатели отеля хотят дать возможность туристам стать частью природы и пройти цифровой детокс. Курорт будет доступен для всех желающих бороться с изменением климата.  

Со свой стороны отель организует собственную систему очистки воды и возобновляемых источников энергии. Еду будут готовить из местных и сезонных продуктов, мероприятия ориентируют на время года и окружающий ландшафт.

Отель разместят на востоке страны, в 450 км от Хельсинки. Туристы могут насладиться густыми лесами и побережьем, пишет "Турпром".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>