В Финляндии откроют отель, в котором дадут скидку за посаженное дерево

В Финляндии через три года открою отель, в котором будут предоставлять скидки за экологическое сознание.

Получить дисконт можно, отслеживая потребление воды и электричества. Сэкономить 5% на проживании можно также, посадив дерево в соседнем лесу.

Создатели отеля хотят дать возможность туристам стать частью природы и пройти цифровой детокс. Курорт будет доступен для всех желающих бороться с изменением климата.

Со свой стороны отель организует собственную систему очистки воды и возобновляемых источников энергии. Еду будут готовить из местных и сезонных продуктов, мероприятия ориентируют на время года и окружающий ландшафт.

Отель разместят на востоке страны, в 450 км от Хельсинки. Туристы могут насладиться густыми лесами и побережьем, пишет "Турпром".