В Госдуме предлагают запретить держать бойцовых собак в квартирах

Депутат Госдумы предлагает запретить содержание собак бойцовских пород в квартирах и разрешить заводить таких животных только при наличии у владельца приусадебного участка.

Этой идеей единоросс Сергей Вострецов поделился с Агентством городских новостей "Москва". Он подчеркнул, что крупным собакам, в том числе бойцовским, не место в городе. Такую собаку можно держать в вольере на приусадебном участке и на том же участке выгуливать.

Содержание же такой собаки в городской квартире тяжело для самих животных. "У нас нет таких садов и так далее, где они могли бы побегать и попрыгать в безопасности для людей", - отметил депутат.

К рассмотрению этого вопроса можно подойти и с эстетической стороны. "Большая собака и гадит прилично, а у нас мало кто убирает: выходят с поводком или без поводка, отпустили, и где навалила - там навалила", - сказал Вострецов.

Ранее он предлагал расширить перечень собак опасных пород, добавив в него немецкую овчарку, добермана и ротвейлера.