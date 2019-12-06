В Хабаровске сдали дом, который строили 12 лет

В Хабаровске ввели в эксплуатацию дом, который строили более 12 лет. Ключи от квартир получат более 100 дольщиков.

Строительство дома началось в 2007 году, а остановилось в 2013-м из-за банкротства застройщика. Дом передали другой организации, но она вела работы медленно и откладывала сроки завершения, сообщает РИА Новости.

В итоге в проблему вмешались власти региона и прокуратура, и лишь после этого дело сдвинулось с мертвой точки. На стройплощадку регулярно приезжали с проверками, застройщику неоднократно вносили меры прокурорского реагирования по фактам нарушения порядка раскрытия информации о ходе и этапах строительства, а также неправомерного расходования средств дольщиков.

В результате дом достроили, его разрешили ввести в эксплуатацию. В настоящее время квартиры передают собственникам.