Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ Интернете продают дома, которые можно собрать самим

В Интернете продают дома, которые можно собрать самим

12 ноября 2019 г. 949
Фото: © nomadmicrohomes.com

На Amazon выставлен на продажу дом, который может собрать любой покупатель – специалистов нанимать не обязательно.

Владельцы компании создают небольшие дома, стоимость которых составляет 39 тысяч долларов (порядка 2,5 миллиона рублей). Доступны такие микродомики не только по цене – собрать их можно самостоятельно, по аналогии с мебелью из IKEA.

Дома изготовлены из экологически чистых материалов, светлые и компактные. Первый подобный дом был представлен еще в 2013 году, тогда его площадь составляла 10 квадратных метров. Сейчас площадь строение увеличили и улучшили планировку. Если же владельцу захочется дом побольше, он всегда может докупить дополнительные модули, сообщает Yahoo.

При желании такое жилище можно легко демонтировать и перенести на другое место. Дом изготовлен из современных влагостойких и огнестойких материалов и даже защищен от термитов, благодаря специальному покрытию.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>