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В Италии откроют гостиницу для одиноких пенсионеров

17 мая 2019 г. 440
Фото: © shutterstock.com

В итальянском курортном городе Римини готовится к открытию отель, предназначенный исключительно для пожилых людей.

Гостиницу строят на частные пожертвования, обслуживанием займутся волонтеры, пишет "Российская газета".

В отеле будет 33 номера – стоимость пока не называется, но владельцы уверяют, что цены постояльцев приятно удивят.

Авторы инициативы говорят, что преследуют только одну цель: помочь пожилым людям победить одиночество – в отеле можно будет отдохнуть и развлечься в компании сверстников.

Для пожилых людей подготовили целый комплекс услуг, начиная с медицинской поддержки и специального меню и заканчивая танцами, караоке и карточными играми.

Впрочем, отдохнуть в гостинице смогут и семейные пары и даже их внуки, если вдруг решат навестить своих бабушек и дедушек.

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