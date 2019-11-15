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В Италии откроют приюты для разведенных мужчин

15 ноября 2019 г. 200
Фото: © shutterstock.com

В Италии открываются приюты для разведенных мужчин, оставшихся без крыши над головой.

Развод может разорить итальянского мужа: в 60% случаев суды жилье отдают жене, с которой остаются дети, кроме того, 94% разведенных мужчин должны выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей привычный уровень жизни. В результате разведенный итальянец тратит на выплаты от 1 до 1,5 тысячи евро, что для многих является неподъемной суммой, пишет "Российская газета".

В итоге экс-супруги не могут не только заплатить бывшей жене, но даже арендовать себе жилье. Они скитаются по друзьям и знакомым, иногда спят в машине, и число таких мужчин только растет.

Проблема постепенно приобретает государственные масштабы. В результате по всей стране организовывают приюты для разведенок мужского пола, помещения для них передают волонтеры или христианские организации.  Одно из зданий, где разместился приют, было конфисковано у мафии.

Мужчины получают крышу над головой, возможность видеться с детьми и консультации психолога. В приютах есть комнаты для постояльцев, общий зал с кухней и специальные места для встречи с детьми – детские площадки, бассейны и другие.

Однако дольше года мужчина оставаться в приюте не может. За то время, пока он там живет, ему нужно найти работу и жилье.

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