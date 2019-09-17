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В Кадастровой палате рассказали, как упростить оформление излишков земли

17 сентября 2019 г. 254
Фото: © shutterstock.com

Кадастровая палата разъяснила, как упростить процедуру оформления излишков земельных участков.

Поправки в законодательство, которые позволяют россиянам узаконить самовольно занятые земли, вступили в силу 16 сентября. Легализовать землю можно, если участок используется 15 лет и более, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий со стороны органов власти.

Чтобы упростить процедуру оформления документов, гражданину нужно внести свои контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Вступившие поправки позволяют кадастровым инженерам получать сведения, необходимые для процедуры согласования границ, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости – почтовых и электронных. Обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц и предотвратить земельные споры между соседями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кадастровой палаты.

Межевание земли может проводиться как по заявлению одного собственника, так и на основании госконтрактов на проведение кадастровых работ. Кадастровый инженер определит координаты границ участка, и если сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены в ЕГРН, согласует общие границы с соседями. В дальнейшем согласование границ будет проводиться на общем собрании заинтересованных лиц или индивидуально под расписку.

О проведении собрания инженер должен оповестить извещением, которое придет на почтовый или электронный адрес за 30 дней до собрания. Если собственник не получит извещение, в дальнейшем он может оказаться в невыгодном положении: его интересы могут быть нарушены, а земельный спор с соседями придется решать в суде. Внесение контактных данных поможет предотвратить такую ситуацию.

До вступления закона в силу у инженера не было права запрашивать данные о собственниках из ЕГРН.

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