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В Казани неизвестные запустили коптеры и снимают, что происходит в квартирах

10 сентября 2019 г. 1077
Фото: © shutterstock.com

Неизвестные запустили в Казани квадрокоптеры, которые ведут съемку через окна квартир.

Видео с кадрами частной жизни жителей города потом попадает в Интернет. Выкладываются в том числе и ролики очень интимного содержания. Сюжеты множатся, как и подписчики.

Казанцев просят проявлять бдительность, чтобы не стать героями роликов, и занавешивать по вечерам окна, пишет Казань24.ru.

Нарушение неприкосновенности частной жизни уголовно наказуемо, и злоумышленникам, если их найдут, может грозить наказание до 2 лет тюрьмы.

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