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В конкурсе небоскребов будущего победил мусорный полигон

6 мая 2019 г. 436
Фото: © shutterstock.com

Победителем ежегодного конкурса небоскребов будущего стал необычный проект сербского архитектора.

Проект-победитель представляет собой вертикальный полигон для утилизации отходов.

Второе место у польских архитекторов, которые придумали небоскреб, способный очищать городской воздух от загрязнений.   Третье место – у проекта британских архитекторов. Они предложили построить небоскреб с биосферой и научно-исследовательским оборудованием.

Фото: © realty.rbc.ru

Также жюри конкурса отметило небоскреб с ледяной плотиной, которые предотвращает таяние ледяных шапок, деревянный небоскреб и горизонтальный небоскреб для границы США и Мексики.  

Конкурс небоскребов будущего проводится с 2006 года. Его программа составлена так, чтобы участники смогли выстроить взаимоотношения небоскребов и окружающей среды.

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