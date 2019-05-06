В конкурсе небоскребов будущего победил мусорный полигон

Проект-победитель представляет собой вертикальный полигон для утилизации отходов.

Второе место у польских архитекторов, которые придумали небоскреб, способный очищать городской воздух от загрязнений. Третье место – у проекта британских архитекторов. Они предложили построить небоскреб с биосферой и научно-исследовательским оборудованием.

Фото: © realty.rbc.ru

Также жюри конкурса отметило небоскреб с ледяной плотиной, которые предотвращает таяние ледяных шапок, деревянный небоскреб и горизонтальный небоскреб для границы США и Мексики.

Конкурс небоскребов будущего проводится с 2006 года. Его программа составлена так, чтобы участники смогли выстроить взаимоотношения небоскребов и окружающей среды.