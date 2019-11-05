Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ Красноярске вместо яблоневого сада решили построить дома. Жители митингуют

В Красноярске вместо яблоневого сада решили построить дома. Жители митингуют

5 ноября 2019 г. 234
Фото: © shutterstock.com

Жители одного из жилых комплексов Красноярска вышли на митинг – они протестуют против застройки района.

Обитатели ЖК говорят, что на стадии продажи квартир покупателям обещали разбить прямо под их окнами яблоневый сад, да и сам комплекс носит говорящее название - "Яблони". Однако за прошедшие несколько лет, в течение которых все квартиры реализовали, планы на небольшой пятачок изменились: вместо сада было решено построить новые дома, пишет "Комсомольская правда".

Жители Покровки – так называется район - жалуются на недостаточную социальную инфраструктуру: школы переполнены, припарковаться сложно, нет зелени и мест для прогулок.

В итоге возмущенные горожане вышли на митинг и развернули 20-метровый плакат с надписью "Покровка – не резиновая".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>