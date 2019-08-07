ГлавнаяЖильеВ Крыму продали любимую дачу Брежнева за миллиард рублей

В Крыму продали любимую дачу Брежнева за миллиард рублей

7 августа 2019 г. 350
фото: фондов Государственного архива РФ/rg.ru

Вырученные средства пополнят бюджет Крыма.

Власти Крыма продали за 1,2 млрд рублей госдачу "Глициния", расположенную в поселке Нижняя Ореанда под Ялтой, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

Кто именно купил бывшую дачу совестких генсеков, министр не сказала, уточнив лишь, что это российская компания. "Продана за один миллиард двести тысяч рублей. Юридическое лицо - россияне", - сказала  Анна Анюхина, чьи слова приводят РИА Новости. По ее словам, вырученные средства пополнят бюджет Крыма.

Дача была построена для отдыха первых лиц СССР в 1955 году. С 1956 по 1989 годы здесь отдыхали руководители СССР, включая Никиту Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Горбачева. Так, летом 1974 года в "Глицинии" прошли переговоры между Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном. Решение о продаже дачи было принято Госсоветом Крыма весной 2019-го, тогда речь шла о сумме в миллиард рублей.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>